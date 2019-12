Garfagnana



Tanti eventi in Garfagnana per salutare il nuovo anno

domenica, 29 dicembre 2019, 18:23

di viola pieroni

Le feste non sono finite e, con esse, continuano anche gli eventi sparsi in giro per la Garfagnana: il primo sarà quello che si svolgerà a Castiglione di Garfagnana in occasione della notte di San Silvestro, con un concerto che inizierà alle 17.

Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, presso la località Canale a Gallicano, la casa della befana sarà visitabile dalle 15 alle 17, mentre domenica 5 gennaio, a Castiglione, si svolgerà la festa del regalo a partire dalle 10.30. Sempre il solito giorno molti altri eventi: a Verni (Gallicano) dalle 20 “Si canta la Befana", a Castelnuovo di Garfagnana “La Befana scende dal campanile” dalle 15:30 e, sempre nel capoluogo garfagnino, sarà attesa presso “Scirer's Ranch", infine alla stazione di Poggio (Camporgiano) la befana arriverà in treno alle 16.

Lunedì 6 gennaio invece la casa della Befana sarà visitabile da grandi e piccini a partire dalle 14:30.

Per quanto riguarda le escursioni poi, nonostante il clima freddo, sarà possibile partecipare con Ass. Wild Trails alla Ultra Hike Garfagnana presso Camporgiano venerdì 3 gennaio e lunedì 6 sarà possibile partecipare alla “Monte Forato 2020! La prima ascesa”.

Numerose anche le mostre visitabili in questo periodo, ad esempio la mostra dei presepi visitabile nei festivi dalle 14:30 alle 18 fino al 6 gennaio (per i giorni feriali chiamare al 328 6772886). Sempre fino a lunedì 6 sarà percorribile il presepe presso la Grotta di San Magno a Pontecosi (nei giorni feriali dalle 15 alle 23 e sabato e festivi dalle 12 alle 23) e l’esposizione “20 anni di Castiglione news e festa medievale 2000-2019”

Fino martedì 7 gennaio infine, presso palazzo Carli, a Sillico, Clemente Castelli esporrà le sue sculture “Le facce del fiume" mentre chiuderà domenica 12 gennaio la mostra fotografica presso la Sala Suffredini, a Castelnuovo di Garfagnana, “100 anni fa nasceva il Calcio a Castelnuovo”, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.