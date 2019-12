Garfagnana : gallicano



Un successo la presentazione del quarto libro di Andrea Lunardi

domenica, 15 dicembre 2019, 15:04

di daniele venturini

Il consigliere di maggioranza Tommaso Baldacci, nel rappresentare l'amministrrazione comunale nel corso della presentazione del libro di Andrea Lunardi, ha aperto la manifestazione con queste parole: “E’ un piacere essere presenti come amministrazione comunale di Gallicano alla presentazione del libro di Andrea Lunardi, esponente di quella che è la cultura gallicanese”. Poi ha aggiunto: “A titolo personale posso inserire una nota di colore, il mio primo incontro con la musica elettronica prodotta al computer (usando dispositivi elettronici) è stata proprio con quella di Andrea”.

La presentazione che si è svolta ieri presso la sala Guazzelli di Gallicano, raccogliendo una discreta partecipazione di pubblico, è stata curata dal Circolo Culturale Gilberto Tognocchi, Unitre e patrocinata dal comune di Gallicano.

I libri e la musica di Andrea Lunardi sono prodotti nati su internet che trovano diffusione anche a livello locale: “Progetti Perduti è una raccolta di testi che ho scritto negli ultimi dieci/dodici anni. Sono stati scritti come testi di canzoni per progetti musicali che alla fine non hanno mai visto la luce. Un libro che quindi racchiude il vissuto di un pezzo di vita molto importante per me. In quegli anni ho scritto molto e adesso il mio percorso artistico e professionale è diretto verso la musica. Produrre musica è infatti la mia occupazione principale, che ho consolidato nel tempo e che ho sempre avuto come obiettivo. La scrittura è una delle altre cose, insieme alla musica, che ho sempre avuto dentro, così ho potuto fondere le due cose. Sono nati i libri, quindi, oltre ai dischi e diverse collaborazioni che poi non sono proseguite lasciando incompiute opere con preziosissimi inediti. La gente è codarda, mai coerente, non ha idea di cosa vuole, ecco quindi nascere quello che è il mio quarto libro”.