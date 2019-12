Garfagnana : piazza al serchio



Una serata dedicata al Natale al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:22

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico chiude l’anno 2019 con gli Auguri dal Museo, una serata dedicata al Natale e alle sue tradizioni, mercoledì 18 dicembre alle 21: come di consueto l’appuntamento è in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio.

L’evento, a cura del Museo e con la voce di Manola Bartolomei e Valeria Agostini, ripercorre la storia del Natale e propone racconti a tema provenienti da diverse regioni italiane: come di consueto si tratta di narrazioni inedite conservate nell’archivio del Museo, frutto di ricerche decennali.

Molte le apparizioni magiche e gli avvenimenti che si compiono proprio la notte di Natale: dal pezzo di legno scelto quando si tagliano le piante e conservato per bruciarlo e scaldare così Gesù Bambino (Veneto) alle formule per togliere il malocchio che sono tramandate da zia a nipote solo in questa notte (Calabria); dalle masche, piccole streghe del cuneese che rubano i bambini belli e al loro posto lasciano i propri, brutti e sporchi, al diavolo che prende le sembianze di un bambino (Toscana); dal serpente a cui gettare un pezzo di pane benedetto durante la Messa di Natale (Valle d’Aosta) alle ragnatele trasformate dal bambinello in fili d’argento (Piemonte).

La serata prosegue con i canti natalizi del Coro di San Michele e a seguire alcune sonate per violino eseguite da Sofia Piacentini; a concludere gli auguri e un brindisi con gli ospiti.