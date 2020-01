Garfagnana



A Vagli Sotto scuolabus e mensa scolastica gratis per tutte le famiglie

mercoledì, 8 gennaio 2020, 14:43

Dal mese di gennaio, risparmi per le famiglie del comune di Vagli Sotto che hanno figli che frequentano le scuole del territorio. Come già promesso e confermato ieri dal vice sindaco Mario Puglia, le scuole hanno riaperto i battenti con una bella sorpresa per i cittadini vaglini.

Il servizio mensa e quello di trasporto scolastico, infatti, saranno coperti interamente dall’amministrazione comunale, che pagherà pertanto i buoni mensa e gli abbonamenti dello scuolabus. Con questo nuovo “benefit” da parte del comune, come spiega Puglia, sul territorio comunale “nessun cittadino paga tasse di pertinenza comunale. Il risparmio? Circa 600 euro all’anno per ogni figlio”.



S. P.