Garfagnana



Amministrative 2020, le indiscrezioni e i nomi dei possibili candidati

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:27

di simone pierotti

Mancano circa quattro mesi alla tornata elettorale di primavera: saranno due i comuni chiamati al rinnovo del consiglio comunale in Valle del Serchio, Coreglia Antelminelli e Sillano Giuncugnano. In entrambi i comuni si lavora “sotto traccia” e non ci sono ancora state ufficializzazioni su eventuali candidature, anche se i rumors sono già circolati.

Questa la situazione attuale. A Coreglia il sindaco in carica Valerio Amadei è al secondo mandato consecutivo e, trattandosi di un comune con popolazione superiore a 3000 abitanti, non potrà ricandidarsi per un terzo.

Iniziano a circolare i primi nomi. Per la “sostituzione” si fa un nome prestigioso, quello dell’assessore regionale Marco Remaschi, in passato già sindaco per due mandati. A chiederlo un comitato di cittadini, nato all’interno della cittadinanza. Vedremo, dipenderà molto dai “giochi” politici in vista delle concomitanti elezioni regionali. Evidentemente non ci sarà una sola lista, Coreglia ha dimostrato di avere una vita politica molto viva. Tra i nomi dei probabili candidati, si è fatto quello di Giorgio Franco Daniele, l’ex dipendente comunale e direttore del “Giornale di Coreglia”, in pensione dal 1° gennaio. In una recente intervista, Daniele ha dichiarato di essere disponibile ad un impegno civico. Il partito “Cambiamo! – Per Toti” ha annunciato che presenterà una propria lista: misterioso il nome del candidato, potrebbe essere quello del referente provinciale del partito Simone Simonini, già candidato alle amministrative di Barga?

Rinnovo del consiglio comunale anche a Sillano Giuncugnano: come accade nei comuni più piccoli, c’è molto meno fermento ma possiamo scrivere che la maggioranza presenterà la propria lista, quasi sicuramente guidata dal sindaco uscente Roberto Pagani. Da parte di quest’ultimo, il massimo riserbo ma l’ammissione che sono iniziati gli incontri interni al gruppo per capire la formazione della futura squadra elettorale. Nessuna indiscrezione sul nome del possibile concorrente: Armando Giovannoni si ricandiderà?