Garfagnana



Arriva la Befana: ecco tutti gli eventi in Garfagnana

sabato, 4 gennaio 2020, 15:24

di viola pieroni

Continuano i numerosi eventi in Garfagnana, stavolta in attesa della Befana: da venerdì 3 a domenica 5 gennaio (presso la località Canale a Gallicano) la casa della befana sarà visitabile dalle ore 15 alle 17, mentre il 5 gennaio saranno molti i paesi che ospiteranno eventi, a partire da Castiglione di Garfagnana dove alle 10:30 si svolgerà la festa del regalo; seguirà poi Castelnuovo dove la Befana scenderà dal campanile alle ore 15:30 e poco dopo alle 16 sempre la Befana arriverà in treno presso la stazione ferroviaria di Poggio (Camporgiano). Sempre a Camporgiano “ecco donne la befana" a partire dalle 17:30 (anche alle ore 14:30 il 6 gennaio) e presso Verni, a partire dalle ore 20 si canterà la befana e a Cardoso si presenterà alle ore 18: per tutta la giornata sarà possibile invece aspettare la dolce vecchietta presso lo “Scirer’s Ranch” a Castelnuovo di Garfagnana.

Lunedì 6 gennaio invece sempre presso Castelnuovo i più piccoli potranno visitare la casa della befana dalle ore 14:30.

Lo stesso giorno l’Ass. Wild trails ha organizzato un'escursione presso il Monte Forato (Fabbriche di Vergemoli) per festeggiare la prima ascesa del 2020.

Numerose anche le mostre tra cui quella dei presepi, visitabile nei festivi dalle ore 14:30 alle 18, presso la Chiesa S. Giovanni (Pieve Fosciana), mentre gli altri giorni sarà necessario chiamare al 328 6772886; sempre lunedì 6 avrà fine anche la mostra di presepi presso la grotta di San Magno a Pontecosi, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23 e il sabato e festivi dalle 12 alle 23, e l’esposizione “20 anni di Castiglione News e festa medievale 2000-2019” presso Castiglione di Garfagnana.

Martedì 7 gennaio invece terminerà l’illustrazione di sculture di Clemente Castelli presso Palazzo Carli (Sillico, Pieve Fosciana) dal nome “le facce del fiume” e infine domenica 12 si concluderà la mostra fotografica “100 anni fa nasceva il calcio a Castelnuovo" presso la sala Suffredini (Castelnuovo di Garfagnana) aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.