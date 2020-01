Garfagnana



Bilancio positivo per il Capodanno in Valle del Serchio: nessun ferito per i "botti"

mercoledì, 1 gennaio 2020, 10:43

di andrea cosimini

Nessun ferito. Questo il dato più importante. L'ultima notte dell'anno, in Valle del Serchio, non ha fatto registrare particolari incidenti o disordini. I tanto temuti "botti" di Capodanno non hanno causato danni o vittime, anche se c'è chi, più sensibile, ha fatto andare subito il suo pensiero agli animali domestici e selvatici spaventati per gli scoppi.



La magia dei fuochi di artificio, come sempre, ha illuminato il cielo della Garfagnana e Mediavalle che, allo scoccare della mezzanotte, si è colorato di luci in diverse zone della vallata. Chi in una casa presa in affitto assieme agli amici, chi al ristorante, chi semplicemente in casa propria o dei propri parenti, dopo il classico cenone, ha alzato in alto il calice per brindare al nuovo anno ed ha aperto la finestra per osservare meravigliato lo spettacolo pirotecnico. Tempo di sogni, speranze, buoni propositi. Ma anche di bilanci. Per un 2019 che è passato, ed un 2020 ancora tutto da vivere.



Tutto tranquillo anche sotto il profilo della sicurezza. Non risultano infatti particolari interventi dei carabinieri in Valle, né dei vigili del fuoco che, comunque, sono stati impegnati tutta la notte in provincia di Lucca. Niente da segnalare nemmeno dalla centrale del 118. Nonostante in tanti si siano lasciati andare ad un bicchiere di troppo, non si sono registrati, fortunatamente, particolari interventi di soccorso.



Un bilancio, tutto sommato, positivo, insomma, mentre ancora si aspetta il primo nato in Valle del Serchio del 2020.





