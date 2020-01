Garfagnana : turritecava



Camion abbatte guard-rail e non si ferma: autista rintracciato e multato

venerdì, 10 gennaio 2020, 11:26

di daniele venturini

Ieri (9 gennaio), nella tarda mattinata, un grosso camion si è trovato a percorrere via Turritecava, nell'omonima frazione del comune di Gallicano. Probabilmente l'autista non conosceva la zona e, così, ha sbagliato strada. Quando si è accorto di aver sbagliato, ha imboccato il piccolo raccordo che da via Turritecava porta sulla Fondovalle, all'altezza del ponte Lera, che congiunge la predetta località con Piano di Coreglia. Nell'affrontare la curva, però, il mezzo di grosse dimensioni ha agganciato il guard-rail, lato autista, e lo ha divelto.



Il conducente ha continuato la sua marcia senza curarsi del danno fatto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno quindi avvertito i carabinieri che, dopo poco, sono riusciti a rintracciare il camion e ad identificare l'autista.



Il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è di pertinenza della provincia di Lucca. Nell'impatto sono stati divelti una decina di metri di barriera in ferro. Sull'episodio i carabinieri riferiranno agli uffici competenti della provincia, i quali, grazie al rapido intervento dell'Arma, potranno richiedere, all'assicurazione del camion che ha provocato il danno, il risarcimento.