Garfagnana



Cave: anche Poli nel mirino degli ambientalisti

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:58

In seguito alle affermazioni apparse recentemente sulla stampa in tema cave, le associazioni ambientaliste CAI, GrIG (Gruppo di Intervento Giuridico), Italia Nostra, La Pietra Vivente cercano risposte e puntano il dito.

Pucci viene accusato di aver negato il consiglio comunale della materia cave e di aver emanato una determina mal indirizzata, in cui venivano specificati i motivi per cui le cave andavano chiuse. Un comportamento discutibile per le associazioni ambientaliste: "La settimana successiva ha autorizzato il Padulello, pur avendolo trovato a scavare senza autorizzazione".

Si punta il dito anche verso Volpi, secondo le associazioni, colpevole di danno ambientale per aver fatto riattivare cava Rocchetta Calacatta, e al presidente del parco delle Apuane, Putamorsi. Secondo gli ambientalisti, infatti, era stato deciso di aspettare il PIT per chiudere le cave, ma nonostante questo non è stata intrapresa nessuna azione.

Anche il sindaco di Minucciano viene chiamato in causa: "Ha violato ancora una volta il piano estrattivo in presenza di PABE; non ha rispettato più e più volte le prescrizioni per la tutela della buca carsica (violando gli artt. 28 e 29 del Codice dell'Ambiente); ha avuto una "deroga politica" in violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ma è possibile?)".

A Persiani, inoltre, viene chiesta la pubblicazione sul sito del comune tutto il materiale inerente ai PABE (I piani attuativi dei bacini estrattivi).