Garfagnana



Chiude la "Mostra dei Presepi" di Pieve Fosciana: boom di visitatori

sabato, 11 gennaio 2020, 14:49

Tantissimi i visitatori arrivati da ogni parte a Pieve Fosciana “il Paese del Presepio” per visitare lo storico presepio meccanico costruito nel 1973 e tanti a provare la novità di questo Natale, il presepio in bicicletta che grazie alla dinamo di una bicicletta illumina la scena, per cui più si pedala e più luce si dà alla natività.

Tutti affascinati dalle varie rappresentazioni che raccontano i momenti più importanti della vita di Gesù. Ci sono scene legate all’annunciazione, la ricerca dell’alloggio la fuga in Egitto fino alla natività, realizzate in stile orientale e popolare e alcune ambientate anche in contesti locali. (come uno scorcio del paese di Pieve Fosciana, oppure in un altro si nota la rocca di Castelnuovo). Tra le visite, molto gradita quella di alcune scolaresche della Scuola Primaria di Pieve Fosciana, accolti dal parroco Don Giovanni e dagli organizzatori, che hanno consegnato ai bambini uno speciale attestato.