Codice giallo per rischio ghiaccio

domenica, 5 gennaio 2020, 12:33

Scintille nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre a Minucciano, che prevedeva all’ordine del giorno diverse tematiche ed alcune interrogazioni proposte dalla minoranza

domenica, 5 gennaio 2020, 08:52

Nell'incendio è andata distrutta la cucina e, purtroppo, per gli animali presenti in casa non c'è stato nulla da fare: morti tre gatti, un cane e diversi pappagallini. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore

sabato, 4 gennaio 2020, 19:13

E’ stato finanziato il progetto presentato dal comune di Camporgiano che prevede la ristrutturazione e riqualificazione dell’attuale spazio dell’anfiteatro “Gabriello Angelini” che diventerà una struttura polivalente unica in tutta la Valle del Serchio, con i suoi quasi 1000 posti a sedere e che potrà ospitare eventi sportivi, spettacoli ed eventi...

sabato, 4 gennaio 2020, 15:45

Nei guai sono finiti in due: un 29enne marocchino, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato e un 24enne di Gallicano, libero professionista e pregiudicato

sabato, 4 gennaio 2020, 15:24

Continuano i numerosi eventi in Garfagnana, stavolta in attesa della Befana: da venerdì 3 a domenica 5 gennaio (presso la località Canale a Gallicano) la casa della befana sarà visitabile dalle ore 15 alle 17, mentre il 5 gennaio saranno molti i paesi che ospiteranno eventi

sabato, 4 gennaio 2020, 12:48

Stasera, sabato 4 gennaio, alle 21,15, terza edizione della rassegna corale di inizio anno, caratterizzata dalla esecuzione di canti di ispirazione natalizia, di carattere religioso e non, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio