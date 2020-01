Garfagnana : gallicano



Con la cocaina su un'auto rubata: alla guida un marocchino ubriaco e senza patente

sabato, 4 gennaio 2020, 15:45

Dopo aver notato transitare un'auto risultata rubata il giorno precedente a Castelnuovo Garfagnana, gli uomini del Nucleo Radiomobile, durante un servizio perlustrativo la notte scorsa, si sono messi all'inseguimento.



Fermata immediatamente la Fiat Punto, all'altezza di via Roma a Gallicano, i militari hanno trovato alla guida un giovane marocchino, apparso da subito in stato di alterazione psicofisica. I conseguenti controlli hanno infatti appurato un livello alcolemico pari a 2,09 g/l, ben superiore al limite consentito. Non è stato possibile però comminare punti o togliere la patente, in quanto il guidatore non l'aveva mai conseguita.



Inoltre, all’interno dell’abitacolo della macchina rubata, i militari hanno trovato in un secondo momento un involucro contenente 0,30 grammi di cocaina, immediatamente posto sotto sequestro amministrativo.



Nei guai sono finiti in due, denunciati per il reato di ricettazione in concorso e segnalati al prefetto di Lucca per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate all’uso personale E.A., 29enne marocchino, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato e B. H., 24enne di Gallicano, libero professionista e pregiudicato, che viaggiava sul lato del passeggero. Il primo è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza aver mai conseguito la patente.