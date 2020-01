Garfagnana



Da Gramolazzo a Oslo: posizionata la gigantesca opera in marmo

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:53

di giuseppe bini

La scultura, realizzata dalla partecipata Garfagnana Innovazione con marmo estratto dalle cave della Grafagnana, è stata posizionata all'ingresso dell'ambasciata americana a Oslo, in Norvegia.



Si tratta di un blocco originario del peso di ben 25 tonnellate, da cui grazie alle moderne tecnologie che caratterizzano l'attività che si svolge nei capannoni di Gramolazzo, dove con veri e propri robot si modellano i blocchi, si è ricavato un'opera dell'alteza di tre metri, che ieri ha trovato il suo definitivo posizionamento, in Norvegia appunto.



Il lavoro è stato progettato dall'artista americano Tony Gragg, che già aveva avuto modo di lavorare con la realtà garfagnina del marmo in occasione di allestimenti curati durante l'Expo di Milano. Ci sono voluti 6 mesi e oltre 400 ore di lavoro di macchinari altamente specializzati, per realizzare l'opera per l'ambasciata americana, opera del valore di 110mila dollari.



Garfagnana Innovazione è un progetto nato nel 2011 come incubatore tecnologico, grazie a fondi provenienti dalla regione Toscana. Nel tempo si è trasformata in una vera e propria partecipata, uno spin-off pubblico-privato dove si lavora (tra gli altri) il marmo etratto nelle vicine cave di Minucciano e Vagli, con tecniche in 3D e utilizzo di macchinari di ultima generazione. Nel tempo, Garfagnana Innovazione è divenuto anche un centro servizi per la formazione e l’aggiornamento professionale, riconsciuto a livello internazionale.