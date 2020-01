Garfagnana



Fabrizio Riva presenta il libro sulla storia della Rocca di Gallicano

martedì, 14 gennaio 2020, 09:23

Sabato 18 gennaio, alle 15.30, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Gallicano, si terrà la presentazione del libro del professor Fabrizio Riva sulla Rocca, storicamente definita il Pettorale.



"Un momento importante per la memoria storica dell'intera comunità gallicanese - commenta il sindaco David Saisi - che, ormai da alcuni anni e sempre grazie a Riva, proprietario dell'edificio stesso, può godere quotidianamente dello spettacolo dell'imponente Pettorale che sovrasta e domina l'intera valle. Il libro, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e del Comune, è la "sintesi" perfetta di un lavoro intenso e ricco di significato che regala ai cittadini di Gallicano, e non solo, il senso più intimo dell'appartenenza e della voglia di riscoprire le nostre radici storiche. Vi invitiamo, pertanto, a partecipare, perché sicuramente sarà un appuntamento con la storia locale da non perdere".