Ferrari: "Discariche abusive sulla Fondovalle"

domenica, 19 gennaio 2020, 21:36

Una donna di 45 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, intorno alle 16, nel comune di Vagli Sotto dopo aver riportato delle ustioni a seguito, probabilmente, di un incidente domestico

sabato, 18 gennaio 2020, 18:27

Grande successo di pubblico per la presentazione del libro “Il Pettorale”, scritto da Fabrizio Riva. La sala consiliare della sede comunale non è bastata a contenere le numerose persone accorse ad ascoltare, dalla viva voce dell'autore, le vicissitudini della Rocca di Gallicano e, più in generale, 600 anni di storia...

sabato, 18 gennaio 2020, 18:08

I comitati pendolari Pisa-Lucca, Lucca-Aulla e Viareggio-Pistoia-Firenze si sono uniti e trasformati in associazione, ed in particolare in associazione di promozione sociale dei due comitati pendolari

sabato, 18 gennaio 2020, 15:07

Nella nottata, ignoti hanno cercato di accedere all'interno della casa di riposo “Villa Verde” in Via Santa Maria non riuscendo però ad asportare nulla. Mercoledì, invece, ignoti malviventi sono entrati in una villetta di Via Palagio, sempre a Gallicano, approfittando dell'assenza della proprietaria, ed hanno rubato diversi gioielli

sabato, 18 gennaio 2020, 14:21

A partire dal pomeriggio di domenica è previsto in Toscana un rinforzo del vento di Grecale che diventerà vento forte in serata e nella notte tra domenica e lunedì

sabato, 18 gennaio 2020, 11:00

Grande successo per la Festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, che si è svolta ieri a Pieve Fosciana e che ha richiamato moltissime persone nell'antico borgo garfagnino