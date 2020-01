Garfagnana : camporgiano



Fiamme in un'abitazione, paura nella notte

domenica, 5 gennaio 2020, 08:52

Paura per un incendio scoppiato ieri sera, intorno alle 23.50, in un'abitazione in via del Colletto a Camporgiano.



Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Castelnuovo con due automezzi. Nell'incendio è andata distrutta la cucina e, purtroppo, per gli animali presenti in casa non c'è stato nulla da fare: morti tre gatti, un cane e diversi pappagallini. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.



Pare che la proprietaria di casa, già due giorni prima, avesse avuto problemi con le fiamme, cercando di spegnerle da sola. Per questo motivo era stata accompagnata da un conoscente al pronto soccorso e al momento dell'evento, quindi, non era in casa.



Tutte ancora da chiarire le cause precise di quanto accaduto. L'incendio pare comunque essere di natura accidentale: presumibilmente, le fiamme potrebbero essersi generate a seguito di un sovraccarico della linea elettrica. Sul posto sono giunti anche i carabinieri con una pattuglia della stazione di Castiglione di Garfagnana ed, in seguito, anche i militari di Camporgiano.



Le fiamme erano visibili da lontano ed uscivano con forza dalla porta e dalle finestre della cucina. Esclusi danni alla struttura dell'abitazione.