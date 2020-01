Garfagnana : camporgiano



Finanziato il progetto del nuovo anfiteatro: nascerà un’area polivalente da 1000 spettatori

sabato, 4 gennaio 2020, 19:13

di simone pierotti

E’ stato finanziato il progetto presentato dal comune di Camporgiano che prevede la ristrutturazione e riqualificazione dell’attuale spazio dell’anfiteatro “Gabriello Angelini” che diventerà una struttura polivalente unica in tutta la Valle del Serchio, con i suoi quasi 1000 posti a sedere e che potrà ospitare eventi sportivi, spettacoli ed eventi culturali.

Nei giorni passati la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha finanziato, grazie al bando sull’Impiantistica sportiva, il progetto per un ammontare di 150mila euro, che si vanno ad aggiungere ai 420mila euro ottenuti grazie al bando del Ministero “Sport e Periferie”; a questi il comune aggiungerà 30mila euro che andranno così a coprire interamente il progetto, per un importo complessivo di 600mila euro.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell’attuale spazio dell’anfiteatro, attraverso una serie di opere che andranno ad interessare l’intera struttura e l’intorno strettamente legato ad essa. In particolare si prevede: costruzione di nuove scalinate di accesso e di evacuazione, installazione di specifici elementi anticaduta, rifacimento delle gradinate esistenti, installazione di apposite sedute, rifacimento completo della pavimentazione per messa in opera del campo di calcetto, tennis e basket, realizzato in materiale sintetico; integrazione potenziamento dell’attuale impianto di illuminazione con installazione di nuovi fari su palo , per garantire il pieno utilizzo dell’ambiente durante l’anno.

Il sindaco Francesco Pifferi ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Questo intervento, tra l'altro, completerà e arricchirà anche da un punto di vista urbanistico, l'area scolastico-ricreativa comunale”.