Garfagnana : fabbriche di vallico



Frana minaccia due alloggi popolari: evacuate sei famiglie

martedì, 21 gennaio 2020, 20:48

di andrea cosimini

Paura a Fabbriche di Vallico per un movimento franoso che ha interessato un versante roccioso a monte di due condomini popolari dal quale si sono staccati alcuni massi (di cui uno consistente, pesante circa una tonnellata) che, dopo uno scivolamento di circa 50 metri, sono finiti a 20 metri dalle abitazioni.



Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha dovuto immediatamente far evacuare uno dei due condomini, per intero, e l'altro, parzialmente, per metterli in sicurezza. In totale: sei famiglie fuori casa. "Abbiamo due livelli di criticità - ha spiegato il primo cittadino - in quanto, per quel che riguarda un condominio, erano già presenti delle rete paramassi a monte. Queste sono state, ovviamente, danneggiate, ma già nella giornata di domani saranno ripristinate e rese funzionali. Per quel che riguarda il secondo condominio, invece, il versante è sprovvisto di paramassi e, quindi, vi è una criticità maggiore. Dovranno essere posizionate anche qui delle reti paramassi per evitare, in vista di possibili ulteriori deterioramenti, la caduta di altri massi".



Giannini ha dichiarato di aver già notificato tutto agli enti preposti. "Per le famiglie evacuate - ha specificato il sindaco - ci siamo subito attivati per trovare una collocazione nel comune. Contatteremo la regione in via ufficiale per chiedere un supporto, mentre abbiamo già chiesto, tramite l'Unione dei Comuni e la provincia di Lucca, il sostegno della protezione civile. E' un intervento oggettivamente complicato".



Sulle cause che possono aver generato il movimento franoso, il sindaco ha spiegato: "La frana fa riferimento agli eventi piovosi che si erano verificati a dicembre. In quell'occasione c'era stata un prima avvisaglia, ma di lievissima entità, che però ora è peggiorata ed ha dato seguito a questo evento".



Intanto domattina è prevista sul posto la visita del consigliere regionale Stefano Baccelli.