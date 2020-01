Garfagnana : pieve fosciana



Fuori pericolo la famiglia intossicata da monossido di carbonio

martedì, 7 gennaio 2020, 16:03

di simone pierotti

Arrivano notizie confortanti dai familiari delle persone ricoverate questa mattina a Pieve Fosciana dopo che si erano sentiti male per probabile inalazione di monossido di carbonio (leggi qui). L’intero nucleo familiare, padre e madre e i loro tre figli, erano stati trasportati all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana e da qui, all’ospedale Cisanello a Pisa per essere sottoposti a terapia in camera iperbarica. Le prime analisi sono state confortanti e le cinque persone hanno lasciato il nosocomio pisano e stanno raggiungendo nuovamente il Santa Croce. Probabilmente, almeno una parte delle persone, saranno già dimesse questa sera mentre le altre resteranno fino a domani per precauzione.

Ancora ignote le cause che hanno causato la fuoriuscita del gas, che poteva avere conseguenze drammatiche. Fortunatamente la figlia più piccola ha avvertito i genitori, nel corso della notte, di un malessere e, in seguito, dato che anche gli altri iniziavano a sentirsi male, è stato allertato il 118. Decisione provvidenziale, aggiungiamo noi, alla luce dello svolgimento dei fatti.