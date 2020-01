Garfagnana



Gelo in arrivo, Gaia consiglia di proteggere i contatori dell'acqua

domenica, 5 gennaio 2020, 16:39

Notte dell'epifania ghiacciata: la sala operativa della Protezione Civile della Toscana ha emesso un bollettino di criticità gialla per la notte tra il 5 e il 6 gennaio, con rischio ghiaccio nei fondovalle interni della regione. GAIA S.p.A., gestore idrico della Toscana Nord, ricorda pertanto a tutti gli utenti di prendere le opportune precauzioni per evitare danni al proprio contatore dell'acqua, che in presenza di basse temperature può congelarsi, rompersi e infine portare all'interruzione dell'acqua dal rubinetto, causando forti disagi.

I contatori maggiormente "a rischio" sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo. Particolarmente esposti al rischio ghiaccio sono le utenze nelle zone montane della Lunigiana e della Garfagnana.

GAIA suggerisce alcune azioni da intraprendere per evitare il congelamento e la conseguente rottura del contatore.

Per proteggere i contatori è generalmente sufficiente tenere opportunamente chiusi i vani d'alloggiamento. In caso di temperature particolarmente rigide è consigliabile coprire l'impianto con materiali isolanti specifici, come il polistirolo o il poliuretano espanso, lasciando visibile il quadrante con le cifre per la lettura.

È invece sconsigliato avvolgere il contatore con materiali che assorbono acqua, come ad esempio stracci, perché potrebbero peggiorare la situazione.

Se il contatore risulta già congelato ma non ancora rotto, è invece opportuno avvolgere il contatore con una coperta vecchia o con dei giornali, aspettando che si scongeli.

Durante il periodo invernale, nei giorni più freddi, il Gestore ogni anno si trova a fronteggiare migliaia di chiamate al numero verde emergenze e guasti, proprio a causa di contatori rotti per il gelo. Successivamente alle segnalazioni, i tecnici si recano sul posto per effettuare le opportune riparazioni, ma spesso si arriva tardi e l'unica soluzione risulta essere la sostituzione del contatore, che potrebbe essere invece prevenuta semplicemente adottando i comportamenti consapevoli sopra descritti.

Infine ricordiamo che per l'intervento tecnico sul contatore il numero da contattare è l'emergenza guasti 800-234567, gratuito e attivo da telefonia fissa e mobile 24 ore su 24.