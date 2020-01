Garfagnana



Giornata mondiale dell'educazione: le iniziative nelle scuole

giovedì, 23 gennaio 2020, 08:03

L’ Ufficio Scolastico Territoriale IX di Lucca e Massa Carrara con il Club per l’UNESCO di Lucca celebrano il 24 gennaio 2020 la seconda edizione della Giornata Mondiale dell’Educazione, una giornata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per onorare l'educazione e la sua centralità per il benessere umano e lo sviluppo sostenibile.

Per l’occasione saranno illustrate le buone pratiche attivate dalle scuole lucchesi relative al tema lanciato dall’UNESCO per l’edizione 2020 della giornata: "Imparare per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace", che, come ha sottolineato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale IX Donatella Buonriposi, “evidenzia la natura integrata dell'istruzione, i suoi obiettivi umanistici, nonché la sua centralità rispetto alle ambizioni di sviluppo collettivo”.

Il Presidente del Club per l’UNESCO di Lucca, Raffaello Nardi, auspica che “questa giornata venga celebrata ogni anno a Lucca dalle parti interessate, in quanto si tratta di una celebrazione adatta ad un pubblico diversificato, ad una varietà di contesti e temi sostanziali per il futuro delle nuove generazioni che per l’edizione 2020, si concentrano su tre aspetti prioritari a livello globale: persone, prosperità e pace”.

Proprio su quest’ultime 3 tematiche, che rappresentano le note concettuali della campagna 2020 della giornata (che sarà celebrata con un grande evento al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York e presso il quartier generale dell’UNESCO in Parigi), saranno presentate presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Piazza Guidiccioni, 2 alle ore 11.30 durante una conferenza stampa alcuni progetti attuati dalle scuole lucchesi che mirano al raggiungimento dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 in linea con le linee guida date dall’UNESCO.

Interverranno i dirigenti e responsabili dei progetti dei seguenti Istituti:

Istituto Comprensivo Lucca 3, Scuola Associata all’UNESCO, presenterà il progetto “Comunicazione empatica non violenta di Marshall Rosenberg, attività laboratoriali di Life skills e pratiche di gentilezza” che coinvolge circa 1000 studenti

Istituto Comprensivo Lucca 6, presenterà il Progetto Erasmus+ KA2 “Our heritage is our treasure” che coinvolge 1100 studenti.

Polo Fermi Giorgi presenterà il progetto: " Valore Acqua- Valore Cibo" che coinvolge 1800 studenti.

Liceo Scientifico Vallisneri con il progetto “ Frontiere” che coinvolge oltre 300 studenti.

Liceo Artistico Musicale e Coreutico Passaglia “JazzWithout Borders” con il coinvolgimento di 50 studenti

Massimo Fontanelli ISI Carrara NottoliniBusdraghi “ Sommercamp in Sant’Anna”con il coinvolgimento di 20 studenti

ISI Pertini con il Progetto “ Educhange e l’Ambiente” che coinvolge circa 400 studenti.

Il Liceo delle Scienze Umane Paladini, l’Istituto Comprensivo di Altopascio, l’Istituto Comprensivo Lucca 2, l’Istituto Comprensivo di Porcari, presenteranno il Progetto Gaia Network con il coinvolgimento di 550 studenti

L’ Istituto Comprensivo di Gallicano con il Progetto “Io faccio … la differenza!” e il laboratorio del Parco delle Apuane “ Apuan-Geo-Lab” che vede il coinvolgimento di 200 studenti.