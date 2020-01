Garfagnana



Golf Club Garfagnana in lutto per la morte prematura di Nicola Giuliani

domenica, 12 gennaio 2020, 18:29

Mondo del golf in lutto per la prematura scomparsa di Nicola Giuliani, 56 anni, noto imprenditore del comune di Borgo a Mozzano. Giuliani era infatti un appassionato praticante di questo sport e faceva parte da diversi anni del Golf Club Garfagnana.

"E’ molto faticoso stilare un comunicato di questo genere e mai si vorrebbe affrontare l’argomento, ma la morte prematura del nostro amico Nicola ci ha colto tutti di sorpresa - commenta il Golf Club Garfagnana -. Nicola Giuliani era il direttore della Imball-Center con sede al Piaggione: a noi piace ricordarlo come un ottimo padre di famiglia e grande appassionato di golf. Nicola Giuliani ha iniziato a giocare circa 18 anni fa, da sempre socio del Golf Club Garfagnana, è stato membro del consiglio direttivo e giocatore della squadra agonistica del nostro circolo".



"L’ottimismo - spiega il club garfagnino - era la sua dote principale, estroverso, sorridente e sempre pronto a dare consigli a tutti. La sua presenza alla club house non passava inosservata, da anfitrione sapeva creare un clima goliardico, ma sempre nel massimo rispetto di tutti e in maniera educata. Era un fautore del rispetto delle regole e dell’etichetta nel golf, che cercava di trasferire in maniera garbata e sempre con il sorriso sulle labbra".

"Si sapeva che Nicola non stava bene - continua il club -, ma la notizia è arrivata ai soci del Golf Club Garfagnana sabato 11 durante una gara del Palla di neve al Golf Bellosguardo di Vinci. L’effetto ha disorientato tutti, si è pensato di interrompere il gioco, considerando però che Nicola era uno degli artefici di questo trofeo a squadre, di cui per anni è stato capitano di una formazione, la riflessione è stata una sola: “Nicola avrebbe detto…. Continuate e buon gioco a tutti”.

"Domani (13 gennaio) alle 15 nella chiesa di Cerreto di Borgo a Mozzano verrà celebrata la cerimonia funebre - conclude il Golf Club -. Molti di noi saranno presenti per dare l’ultimo saluto a Nicola e per abbracciare la moglie Clio e il piccolo Jacopo. Abbiamo messo insieme una serie di immagini, per ricordare il nostro compagno di gioco e amico Nicola".