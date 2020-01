Garfagnana : camporgiano



Incendio a una canna fumaria: vigili di nuovo al lavoro

domenica, 12 gennaio 2020, 09:12

Vigili del fuoco di nuovo a lavoro, nella serata di ieri, per un incendio a una canna fumaria verificatosi a Camporgiano. Sul posto gli operatori del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana. L'intervento, fortunatamente, si è risolto nel migliore dei modi. Già in serata, infatti, i vigili avevano domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.



L'incendio è avvenuto a pochi metri di distanza da quello che, solo una settimana fa, aveva visto di nuovo i pompieri impegnati nel comune di Camporgiano (leggi qui).