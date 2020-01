Garfagnana : pieve fosciana



Intossicazione da monossido: un'intera famiglia in ospedale

martedì, 7 gennaio 2020, 12:09

di andrea cosimini

Si sono sentiti male, così hanno deciso di chiamare i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto i sanitari, i quali, con gli appositi strumenti, si sono accorti che nell'aria si registrava una presenza massiccia di monossido di carbonio. Da lì sono state avviate tutte le procedure del caso.



Brutto spavento, questa mattina, per un intero nucleo familiare, composto da due adulti (padre e madre) e tre minori, residenti in un'abitazione in località Canalecchia a Pieve Fosciana.



Ancora in corso di accertamento le cause, al vaglio dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo intervenuti sul posto. Dalle prime ipotesi pare però che possa essersi trattato di un malfunzionamento di una caldaia gpl che avrebbe sprigionato dei gas, i quali sarebbero entrati all'interno dell'abitazione, saturandola di monossido di carbonio e intossicando le persone che si trovavano al suo interno.



I pazienti sono stati portati subito in ospedale a Castelnuovo, per poi essere trasferiti all'ospedale Cisanello di Pisa per fare la terapia in camera iperbarica. Non risulterebbero comunque in pericolo di morte.



Per i rilievi, presenti i carabinieri con una pattuglia della stazione di Camporgiano, assieme ai militari di Castelnuovo.