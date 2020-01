Garfagnana



La scuola primaria di San Romano celebra la "Giornata della Memoria"

venerdì, 24 gennaio 2020, 17:56

Il Giorno della memoria cade ogni anno il 27 gennaio. L'evento si celebra ogni anno in Italia a partire dal 2000 e nel resto del mondo dal 2005, non va considerata tanto come un omaggio alle vittime del nazismo, quanto un’occasione di riflessione su una storia che ci riguarda da molto vicino. Il 27 gennaio 1945 è infatti il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico.



Per celebrare questa ricorrenza, gli alunni ed insegnanti della scuola primaria di San Romano in Garfagnana lunedì 27 gennaio a partire dalle ore 11.00 presso il plesso scolastico sito in Via degli Studi attueranno varie iniziative che vedranno coinvolti tutti gli studenti: Visione del film “ La stella di Andra’ e Tati Esecuzione con flauto del canto “La canzone del bambino nel vento “Recita della poesia“ Ricordare per non dimenticare “ Lettura del libro “ Otto l’orsacchiotto : Storia di amicizia tra un bambino ebreo e un bambino tedesco “Realizzazione di un cartellone e di un disegno di un orsacchiotto quale simbolo dell’amicizia.