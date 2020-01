Garfagnana



Ladri colpiscono due volte a Gallicano: indagano i carabinieri

sabato, 18 gennaio 2020, 15:07

di daniele venturini

Doppio colpo dei ladri nel comune di Gallicano. Nella nottata, ignoti hanno cercato di accedere all'interno della casa di riposo “Villa Verde” in Via Santa Maria. Verso le due, gli operatori di turno hanno sentito dei rumori provenienti dalle porte di sicurezza, sono andati a controllare e non hanno visto nessuno. Entrati nella lavanderia, hanno trovato tutto a soqquadro. Qualcuno era entrato e, forse, nel tentativo di rinvenire qualche oggetto di valore, ha rovistato negli scaffali lasciando tutto in disordine. Ovviamente non è stato asportato alcunché. Il personale ha provveduto comunque a chiamare il 112.

L'altro episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì. In questo caso, ignoti malviventi sono entrati in una villetta di Via Palagio, sempre a Gallicano, approfittando dell'assenza della proprietaria, ed hanno rubato diversi gioielli. La signora Donatella Bertozzi, da noi intervistata, ci ha riferito: “Sono uscita di casa alle 9 e sono rientrata alle 11. In queste due ore mi hanno rubato tutto l'oro che avevo messo da parte in trenta anni di vita matrimoniale. Molti sono regali che mio marito Claudio, deceduto pochi mesi fa, mi aveva fatto nel corso degli anni".

"Mi è stato fatto un grave danno economico - ha concluso la donna sconfortata -, ma la cosa peggiore, è il danno morale. Tutti i miei ricordi, gli affetti più cari, sono stati portati via da quei delinquenti. Spero che i carabinieri li prendano!”

Su entrambi gli episodi stanno indagando le forze dell'ordine.