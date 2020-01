Garfagnana



L'Epifania porta la natura negli ospedali pediatrici con i carabinieri forestali

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:56

Anche quest'anno la Befana accompagnerà i carabinieri forestali all'interno dei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per incontrare migliaia di bambini ricoverati durante questa festività. Gli uomini e le donne del Raggruppamento Biodiversità la mattina del 6 gennaio raggiungeranno 32 nosocomi e strutture di accoglienza per organizzare una giornata dedicata all'educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura.



I Carabinieri del Reparto Biodiversità di Lucca si recheranno presso la Casa Famiglia "Il sole dentro" di Gallicano, anche grazie all'entusiasmo con il quale il personale della struttura ha accolto l'iniziativa. L'esperienza permetterà ai ragazzi ospitati di avvicinarsi ai temi ambientali nello specifico al tema degli animali selvatici e della legalità. Aspettiamo pertanto questa Epifania all'insegna dell'amore per l'ambiente e della solidarietà.