Garfagnana



"Mattonelle della Memoria" alla secondaria di Camporgiano

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:35

Un originale percorso visivo insolitamente collocato a terra, per commemorare la giornata della Memoria, è stato ideato e allestito dagli alunni e dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Camporgiano; inaugurato stamani alla presenza del sindaco Avv. Francesco Guasparini Pifferi e della vice-sindaco Tiziana Biagioni.



Nei due piani dell'edificio della scuola sono state realizzate, in tecnica mista su cartoncino, particolari "mattonelle d'inciampo", prendendo spunto dalle "pietre d'inciampo" che stanno comparendo in molte città italiane e europee. Vengono qui rappresentate figure legate alla Shoah da non dimenticare: vittime innocenti, note e meno note, ma anche giuste, come Gino Bartali e Arturo Paoli, che contribuirono a salvare la vita di moltissimi Ebrei nascondendoli o aiutandoli a fuggire dall'orrore dei campi di sterminio. In questa piccola mostra da guardare a testa in giù, oltre alle biografie, trovano posto messaggi contro l'odio, l'indifferenza e il razzismo ancora purtroppo presenti nella nostra quotidianità, la riproduzione di poesie, dei disegni dei bambini di Terezin e il ricordo che anche da Bagni di Lucca partirono per il campo di Auschwitz-Birkenau più di 100 ebrei precedentemente internati in varie località della nostra provincia.



Un percorso della memoria, quello realizzato a Camporgiano, partecipato e pieno di spunti di riflessione, da cui emerge l'impegno e la rielaborazione originale da parte delle ragazze e dei ragazzi che nei giorni scorsi hanno affrontato e condiviso questo drammatico argomento del Novecento. Con convinzione di tutti si è lavorato su un progetto unitario, doveroso per non dimenticare ma anche per costruire un "ponte" ideale fra passato, attualità e futuro.