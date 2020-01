Garfagnana : san pellegrino in alpe



Montemagni (Lega): "Inspiegabile che il museo etnografico sia chiuso da oltre un anno"

giovedì, 2 gennaio 2020, 11:27

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alla chiusura del museo etnografico di San Pellegrino in Alpe.



"Dal novembre 2018 - afferma - il museo etnografico di San Pellegrino in Alpe, frazione divisa tra i comuni di Castiglione in provincia di Lucca e Frassinoro, nel modenese, è chiuso per motivi che non sono del tutto chiari."



"Dopo una specifica segnalazione da parte del nostro senatore Stefano Corti - prosegue il consigliere - abbiamo quindi deciso di scrivere una missiva al presidente della provincia lucchese, in qualità di ente capofila della convenzione destinata a gestire la struttura, per fare chiarezza sull'impossibilità da parte di cittadini e turisti di poter visitare questo luogo che raccoglie diversi reperti di pregio, a testimonianza dell'antica storia della civiltà contadina."



"Dalle informazioni in nostro possesso - precisa l'esponente leghista - sappiamo che il comune di Frassinoro ha già stanziato cinquemila euro e l'Unione dei comuni della Garfagnana, altri diecimila euro, con lo scopo d'effettuare alcuni lavori di adeguamento dei dispositivi di sicurezza."



"Questo pare essere, infatti - sottolinea Montemagni - il motivo per cui lo spazio museale sarebbe inibito al pubblico da più di un anno."

"Aspettiamo, pertanto - conclude Elisa Montemagni - una risposta chiara e tempestiva da parte del presidente Menesini; qualora non arrivasse, o fosse non esaustiva, sappiamo che il senatore Corti è pronto a redigere un'interrogazione parlamentare sulla vicenda."