Garfagnana



"Open Day" alla scuola dell’infanzia e primaria di San Romano

martedì, 21 gennaio 2020, 09:18

Venerdì 24 gennaio, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria a San Romano in Garfagnana, in Via degli Studi n. 2, si terrà l’open day.



"Abbiamo pensato a una giornata speciale, aperta a tutti e tutte - si legge nel comunicato -: non una visita guidata, ma una vera e propria immersione nella vita quotidiana sia della Scuola dell’infanzia sia della Scuola primaria. A partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.00 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, bambini e famiglie saranno accolti dagli insegnanti, dalle collaboratrici scolastiche e dagli studenti.



Sarà un’ occasione per i genitori che, se lo desiderano, avranno la possibilità di trascorrere un po’ di tempo in sezione/classe con i bambini e le bambine, partecipare alle lezioni, alle attività e ai laboratori, e per i bambini che potranno seguire le attività nelle classi, partecipare ai laboratori (di musica, arte , inglese, …..), conoscere i propri futuri insegnanti e compagni. L’intero gruppo classe sarà coinvolto nell’accoglienza degli ospiti e coopererà per mettere a proprio agio adulti e bambini. Tantissimi i progetti che vedranno coinvolti i nuovi alunni a partire da settembre 2020 – “Musica Maestro : io suono con il flauto dolce “, Madrelingua Inglese, Progetti in collaborazione con il Parco Alpi Apuane ed il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Scacchi a scuola, CONI “Scuola e Sport Compagni di banco“ e “Sport di classe “, Progetto Cinema, Edurisk, I giovani sentinelle della legalità, Progetto educazione alimentare con una nutrizionista a disposizione gratuitamente delle famiglie, I giovani sentinelle della legalità, Frutta nelle scuole, Gaia: alla scoperta dell’acqua, e tantissime altre novità. Vi aspettiamo!"