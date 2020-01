Garfagnana



Progetto "Gallicano Paste Up”: fuori il bando

sabato, 11 gennaio 2020, 16:25

L'associazione Cittadini Virtuosi, in collaborazione con il comune di Gallicano e l’artista Sandra Rigali, propone un bando di concorso per la presentazione di idee e progetti finalizzati alla partecipazione all'evento culturale "Gallicano Paste Up” che si terrà a Gallicano il 29 febbraio: l'enunciato si compone di cinque parti, in primis chiarendo gli obiettivi dell'evento, fra cui favorire l’espressione artistica della popolazione (dando la possibilità agli artisti di vincitori di vedere esposte le proprie opere in una galleria urbana diffusa sul territorio del paese di Gallicano), educare la cittadinanza alla cura del decoro urbano e alla valorizzazione della cosa pubblica attraverso la realizzazione e la successiva conservazione delle opere realizzate ed infine riqualificare le aree pubbliche del paese di Gallicano tramite opere artistiche originali.

L’oggetto del concorso sono opere realizzate dagli artisti con tecniche e temi liberi, attenendosi a varie dimensioni, che verranno poi selezionate da una giuria, riprodotte in digitale mediante scannerizzazione e, per le opere risultanti idonee, incollate con la tecnica della poster Art lungo le vie del paese; a questo concorso potranno partecipare tutti gli artisti, maggiorenni o minorenni residenti sul territorio nazionale.

Il tema delle opere, come già detto, è totalmente libero, poiché è anche obiettivo dell’organizzazione non limitare la creatività degli artisti, fermo restando che le opere non devono contenere nulla di offensivo verso persone, cose, istituzioni, sessi, religioni e credo di ogni natura: gli organizzatori naturalmente avranno la possibilità di escludere opere in qualsiasi momento se li riterranno non idonei sotto tale profilo.

L'artista ovviamente iscrivendosi dichiara l'originalità e la titolarità piena dell’opera, sollevando l’organizzazione da qualsiasi controversia legata alle opere stesse.

Sono messi a disposizione 60 “sportelli” dislocati sul territorio di Gallicano, su cui verrà incollata in poster Art una riproduzione degli elaborati ritenuti vincenti (le dimensioni e la localizzazione degli sportelli sul territorio di Gallicano sono indicate a fine articolo): gli artisti quindi avranno facoltà di scegliere a proprio piacimento gli sportelli da utilizzare come riferimento per la realizzazione del proprio disegno.

L’organizzazione incentiva, da parte degli artisti, la presa in visione degli sportelli nel loro contesto urbanistico naturale In modo tale che l’opera possa al meglio sposarsi e/o risultare all’interno delle vie del paese.

Sarà cura dell’organizzazione posizionare sugli sportelli messi a disposizione un adesivo su cui ogni artista potrà lasciare scritto il suo nickname, in modo da prenotare lo spazio che ritiene più idoneo per il suo disegno (si ricorda che è possibile realizzare fino a 5 opere per singolo artista), per il quale avrà tempo fino al 31 gennaio 2020, avendo cura di rispettare le proporzioni dello sportello o degli sportelli scelti.

Gli elaborati originali delle opere andranno consegnati entro e non oltre il 31 gennaio 2020 presso i locali del CIAF, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:00. Per chi non potesse fisicamente consegnare il proprio disegno, è consentito l’invio di una copia digitale dello stesso all’indirizzo gallicanoarte@gmail.com .

A insindacabile giudizio della giuria verranno quindi selezionati massimo 60 elaborati idonei che verranno digitalizzati e stampati (avendo cura di mantenere intatta la qualità del Lavoro dell’artista); saranno quindi pubblicati sulla pagina Facebook “GALLICANO PASTE UP!” le opere che nella giornata di sabato 29 febbraio verranno incollate sui relativi sportelli.

DIMENSIONI E UBICAZIONE SPORTELLI:

CASSETTE INDIVIDUATE IN VIA SERCHIO tot 22

ENEL: l 33 cm h 34,5 cm (x 5 )

ENEL: l 85 cm h 100 cm

ENEL: l 50 cm h 50 cm

ACQUA: l 50 cm h 50 cm

ACQUA: l40 cm h 30 cm

METANO: l 29 cm h 50 cm

METANO: l 40 cm h 60 cm (x 9, di cui una orizzontale)

METANO: l 36 cm h 55 cm (cassette con bocchette presa aria sporgenti) x3

CASSETTE INDIVIDUATE IN PIAZZA IV NOVEMBRE tot 9

ENEL: l 33 cm h 34,5 cm (x2)

ENEL: l 50 cm h 50 cm (x2)

ACQUA: l 40 cm h 30 cm

ACQUA: l 28 cm h 36 cm

METANO: l 36 cm h 55 cm (con bocchette)

METANO: l 29 cm h 50 cm (x2)

CASSETTE INDIVIDUATE IN VIA CAVOUR tot 29

ENEL: l 50 cm h 50 cm (x4) Eliseo, Piccinini, Fidelia, Parducci

ENEL: L 35 CM H 35 CM (X3) casa Pini, Eliseo, Piccinini

ENEL: l 40 cm h 58 (x2) cm Arrighi, ex farmacia

ENEL: l 38 cm h 40 cm palazzo ex farmacia

ENEL: l 33cm h 35 cm Parducci

ACQUA: l 31 cm h 36 cm Piccinini

ACQUA: l 30 cm h 25 cm Parducci

ACQUA: l 50 cm h 70 cm Arrighi

ACQUA: l 90 cm h 90 cm Ex farmacia

ACQUA: l 34 cm h 25 cm ex farmacia

ACQUA: l 140 cm h 39 cm casa valiensi

ACQUA: l 50 h 50 cm CASA VALIENSI

ACQUA: l 50 cm h 30 cm Kwizera

ACQUA: l 40 cm h 30 cm Kwizera

METANO: l 40 cm h 60 cm (x 2)Pinocci , Piccinini

METANO: l 30 cm h 50 cm (x4) Bravi, Bravi, Mario, Gabriella

METANO: l 40 cm h 80 cm Piccinini

METANO: l 31 cm h 41 cm (x2) Argentina