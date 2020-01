Garfagnana



Puglia risponde a Simonini: "Su ponte Tambura sono stato lungimirante"

giovedì, 2 gennaio 2020, 17:10

Il vice sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, risponde a Simone Simonini, attuale esponente del movimento politico "Cambiamo!", dopo l'invito a partecipare ad un incontro pubblico per discutere della situazione del Ponte Tambura.



"Simonini non fa parte di alcuna istituzione - taglia secco Puglia -, non è stato votato da nessuno ed è ormai un'ombra nel deserto. Perchè dovrei allora incontrarlo e dargli visibilità?" E scendendo nel merito della questione afferma: "Il comune era dal 2009 che diceva che questo ponte c'era da farlo e disfarlo. Già quando erano stato fatti i lavori, io, come allora sindaco, ero per abbatterlo e ricostruirlo. Perchè si vedeva già da quelle ristrutturazioni. Sono stato lungimirante. Ho aperto una strada alternativa proprio perché sapevo che il ponte andava abbattuto. Perché l'avrei aperta altrimenti? Io ho speso 300 mila euro e ho fatto una strada in 18 giorni".