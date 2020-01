Garfagnana : camporgiano



Pullman finisce fuori strada a Cascianella. Cub: "Trovare una soluzione per quel tratto"

mercoledì, 15 gennaio 2020, 10:15

Avrebbe fatto una manovra necessaria per girarsi nello spazio consentito e, probabilmente a causa del terreno cedevole e della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, il mezzo sarebbe partito all'autista uscendo di strada mentre al suo interno si trovavano, oltre al conducente, anche quattro ragazzi con l'assistente.



L'episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 8.22, nella piccola frazione di Cascianella, nel comune di Camporgiano. Protagonista un pullman della VaiBus, modello 404, che può contenere al suo interno 44 persone. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, anche se per gli occupanti si è trattato di un bello spavento.



Sul fatto è voluto intervenire il sindacato Cub Trasporti: "L'azienda ci impone di espletare quel servizio - spiega - con un veicolo di 10 metri per arrivare fino a Cascianella e fermarsi all'ingresso del paese. Con quel mezzo, di quelle dimensioni, infatti, non si può entrare all'interno del borgo. Così che succede: dall'ingresso di Cascianella è necessario fare una lunga manovra all'indietro. Ma spesso capita che la strada è buia, ghiacciata, i vetri sono appannati. Insomma, tutta una serie di problemi che noi, come sindacato, abbiamo fatto presenti alla provincia, alla prefettura, all'azienda e al comune più volte".



"L'azienda impone agli autisti di coprire quel tratto - continua il sindacato -, ma quel servizio è inutile perché non carichiamo più nessuno. E' un viaggio a vuoto: nessuno monta e nessuno scende. Per questo avevamo proposto all'azienda di fare delle modifiche per fare una manovra con più tranquillità. Lo stesso problema che si è verificato ieri mattina, tra l'altro, gli autisti ce lo hanno anche quando devono andare via da Cascianella perché, la discesa per reinserirsi sulla statale ha un forte pendio, con insidiose curve, e senza alcun tipo di parapetto. Gli autisti la percorrono in tutte le condizioni. Pensate a cosa è successo a una velocità così bassa, e immaginate cosa sarebbe potuto accadere in caso di presenza di neve e di ghiaccio".



"Forse qualcuno aspetta che succeda qualcosa - conclude amareggiata la Cub Trasporti -. Noi abbiamo già dato incarico ai legali per incontrare prefettura e provincia. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Bisogna trovare una soluzione prima che qualcuno si faccia male".



La foto è stata pubblicata ieri su Facebook dal consigliere Massimo Puppa