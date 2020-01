Garfagnana : camporgiano



Pullman fuori strada, Bianchi (M5S): "Tragedia sfiorata"

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:28

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gabriele Bianchi, interviene dopo la brutta avventura vissuta da quattro ragazzi della scuola media di Camporgiano mentre erano su un bus che collega la scuola alle frazioni di Casciana e Cascianella (leggi qui).

"Quanto è successo rende nuovamente evidente come siano del tutto inadeguati alcuni mezzi del trasporto pubblico su gomma in Toscana. Specialmente nelle strade di montagna occorre avere a disposizione autobus che non siano "transatlantici". Confidiamo – afferma il consigliere - che con la nuova assegnazione del servizio TPL simili episodi non si ripetano. Dobbiamo essere certi che quando i nostri ragazzi vanno a scuola siano al sicuro e in buone mani."