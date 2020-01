Garfagnana



Riunione Lega a Camporgiano

martedì, 14 gennaio 2020, 09:50

Riunione molto partecipata quella di ierisera a Camporgiano presso la sala consiliare. Con la presenza del consigliere e capogruppo in regione Elisa Montemagni, del responsabile enti locali provincia di Lucca Massimiliano Baldini, del commissario Luigi Pellegrinotti, del responsabile relazioni esterne Damiano Simonetti, degli eletti, dei militanti e dei sostenitori.



Molte le tematiche affrontate in vista delle elezioni regionali e amministrative, quest'ultime vedranno coinvolte Sillicano - Giuncugnano e Coreglia. I temi principali hanno riguardato la sanità, l'agricoltura, la caccia, l'infrastrutture, l'occupazione e l'ambiente. Molti gli interventi anche da parte dei sostenitori.



"È necessario - affermano gli esponenti del movimento - creare delle relazioni con i cittadini per cogliere bene il problema o la tematica necessaria e precisa, per portarla ad oggetto di chi ci rappresenta in Regione, infatti, nei comuni dove ci sono i consiglieri eletti invitiamo le persone ad interfacciarsi con loro, mentre negli altri territori in cui mancano, verranno creati appositi gruppi di lavoro poiché per la Lega al centro di ogni azione c'è il cittadino".