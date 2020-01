Garfagnana : colle aginaia



Si cappottano con l'auto, due feriti

martedì, 14 gennaio 2020, 15:58

Alle 11.30 di questa mattina, in località Colle Aginaia di Gallicano, sulla Ludovica, altezza bivio per Cardoso, un'auto condotta da una donna della zona, con all'interno un minore, si è cappottata riportando gravi danni. Conducente e figlio sono stati trasportati in autoambulanza al nosocomio di Lucca, in codice giallo. Il traffico è stato interrotto per il tempo necessario a prestare i soccorsi ed effettuare i rilievi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.



Daniele Venturini