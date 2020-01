Garfagnana : vagli sotto



Simonini: "Sul ponte Tambura invito Puglia ad un dibattito pubblico"

giovedì, 2 gennaio 2020, 09:19

Dopo le provocazioni social ricevute, non si è fatta attendere la risposta di Simone Simonini riguardo la situazione del ponte Tambura di Vagli.



"Lo ribadisco per l'ennesima volta - ha dichiarato Simonini -: oltre un'anno fa mi rivolsi alla provincia di Lucca interrogando l'ente su varie situazioni ritenute critiche in Mediavalle e Garfagnana, tra cui il manufatto del Ponte Tambura. Di prioritaria importanza la sicurezza dei cittadini e lavoratori, quindi avrei ben accolto un tavolo tra l'amministrazione comunale di Vagli, la provincia e il comitato di cittadini per armonizzare questo contesto. Una forma intermediaria per limitare future ripercussioni per abitanti e lavoratori, poiché tutti sapevano che il ponte allo stato attuale avrebbe avuto una durata limitata, risultando prioritaria una sua demolizione e ricostruzione in toto".



"Questa azione - ha incalzato Simonini -, al contrario non fu presa bene dal precedente sindaco di Vagli. Una distrazione amministrativa? O voglia di non ammettere l'evidenza? Non so rispondere, ma rimane sconcertante tutta la dinamica accaduta. Mentre chiedevo maggior attenzione e sicurezza per tutti, altri mi dicevano che avrei dovuto farmi gli affari miei".



"Per questo - ha concluso -, in ragione di fatti accertati, invito Mario Puglia ad un confronto pubblico sulla questione ponte Tambura, lasciando finalmente parlare i documenti".