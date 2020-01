Soccorso in montagna e in ambiente impervio: conferenza a Castelnuovo

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 21 gennaio 2020, 12:53

Sono 76 le classi scolastiche che hanno ottenuto il contributo nell'ambito dell'offerta didattica ed educativa per l'anno scolastico 2019-2020 proposta dal Parco delle Apuane per promuovere la cultura ambientale

martedì, 21 gennaio 2020, 09:18

Venerdì 24 gennaio, presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria a San Romano in Garfagnana, in Via degli Studi n. 2, si terrà l’open day

domenica, 19 gennaio 2020, 21:36

Una donna di 45 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, intorno alle 16, nel comune di Vagli Sotto dopo aver riportato delle ustioni a seguito, probabilmente, di un incidente domestico

domenica, 19 gennaio 2020, 18:19

Sono molti i cittadini che si lamentano e segnalano i rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale SR445 della Garfagnana. A farsi carico del problema è Melania Ferrari, consigliere comunale di Molazzana

sabato, 18 gennaio 2020, 18:27

Grande successo di pubblico per la presentazione del libro “Il Pettorale”, scritto da Fabrizio Riva. La sala consiliare della sede comunale non è bastata a contenere le numerose persone accorse ad ascoltare, dalla viva voce dell'autore, le vicissitudini della Rocca di Gallicano e, più in generale, 600 anni di storia...

sabato, 18 gennaio 2020, 18:08

I comitati pendolari Pisa-Lucca, Lucca-Aulla e Viareggio-Pistoia-Firenze si sono uniti e trasformati in associazione, ed in particolare in associazione di promozione sociale dei due comitati pendolari