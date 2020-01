Spedizione CAI Garfagnana in Etiopia

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 14 gennaio 2020, 15:58

Alle 11.30 di questa mattina, in località Colle Aginaia di Gallicano, sulla Ludovica, altezza bivio per Cardoso, un'auto condotta da una donna della zona, con all'interno un minore, si è cappottata riportando gravi danni. Conducente e figlio sono stati trasportati in autoambulanza al nosocomio di Lucca, in codice giallo

martedì, 14 gennaio 2020, 15:36

Con questa premessa, il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha iniziato il suo intervento allariunione della giunta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, promossadal presidente, Andrea Tagliasacchi, che, nell'aprire i lavori, ha ringraziato Menesini per aver accettato l'invito di un confronto a tutto tondo con i sindaci

martedì, 14 gennaio 2020, 13:07

Sabato 18 gennaio alle 17 al Passo del Cerreto, presso il Ristorante Giannarelli, Centro visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, si svolgerà un 'Laboratorio gastronomico d'Appennino'

martedì, 14 gennaio 2020, 09:50

Riunione molto partecipata quella di ierisera a Camporgiano presso la sala consiliare. Con la presenza del consigliere e capogruppo in regione Elisa Montemagni, del responsabile enti locali provincia di Lucca Massimiliano Baldini, del commissario Luigi Pellegrinotti, del responsabile relazioni esterne Damiano Simonetti, degli eletti, dei militanti e dei sostenitori

martedì, 14 gennaio 2020, 09:23

Sabato 18 gennaio, alle 15.30, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Gallicano, si terrà la presentazione del libro del professor Fabrizio Riva sulla Rocca, storicamente definita il Pettorale

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:22

Continua il programma di impegni a favore dei piccoli comuni italiani ribadito dall’AD Matteo Del Fante durante la seconda edizione di “Sindaci d’Italia” il 28 ottobre