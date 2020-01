Successo per la Festa di Sant'Antonio Abate a Pieve Fosciana

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 18 gennaio 2020, 09:45

La provincia di Lucca è il territorio, in Toscana, con la più ricca varietà di fagioli ma tre piatti su quattro consumati nel nostro paese sono in realtà stranieri e provengono soprattutto da Paesi come gli Stati Uniti e il Canada dove vengono fatti seccare con l’utilizzo in pre-raccolta del...

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:25

La consigliera regionale del Pd, Ilaria Giovannetti, interviene sulle problematiche che riguardano i disagi sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:33

Lettera unanime diretta a tutti gli organi di Governo, sia nazionali che locali. In essa, si evidenziano le criticità del trasporto pubblico locale in Toscana e si invitano gli organi competenti ad agire per evitare questi disagi che colpiscono in particolare i più deboli

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:08

Numerosi gli appuntamenti promossi da Provincia, Comune di Lucca, ISREC e altre amministrazioni. Previsti mostre, conferenze, Consigli congiunti delle istituzioni e momenti di incontro

giovedì, 16 gennaio 2020, 11:58

Dolce&Farina, è il quarto contest, cioè una gara tra i produttori di farina di castagne della Riserva di Biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano. E' un 'Laboratorio gastronomico d'Appennino' con proposte culinarie. Sarà sicuramente un'occasione speciale, sia per le aziende partecipanti, sia per un pubblico sempre più attento alle produzioni di...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:28

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gabriele Bianchi, interviene dopo la brutta avventura vissuta da quattro ragazzi della scuola media di Camporgiano mentre erano su un bus che collega la scuola alle frazioni di Casciana e Cascianella