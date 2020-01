Garfagnana



Terremoto in Garfagnana del 1920: raccolta e ricerca di documentazione

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:02

Quest’anno ricorre il centenario del terremoto che nel settembre del 1920 devastò le comunità locali in termini economici e sociali e segnò pesantemente la vita e la storia della Garfagnana con lutti e danni che misero in ginocchio una terra già segnata dalla marginalità economica, dall’emigrazione e dal diffuso disagio dovuto alle condizioni di vita di un sistema rurale che non assicurava più la sostenibilità economica alle popolazioni. Ma la fermezza e la determinazione del popolo garfagnino, seppure duramente provate, non furono scalfite nel profondo attaccamento alla propria terra.

A tal fine, l’Unione Comuni Garfagnana intende promuovere varie iniziative per celebrarne l’anniversario e, per quanto concerne l’aspetto della ricerca documentale finalizzata a realizzare mostre, una pubblicazione e altre iniziative di divulgazione.

Per l’Unione, la ricorrenza del 2020 dovrà essere sicuramente un momento per ricordare, riflettere, pensare e inoltre rappresentare un’occasione per rilanciare nuovamente in Garfagnana l’attenzione e la consapevolezza del rischio che in passato ha già consentito di organizzare e potenziare costantemente un servizio di Protezione Civile con l’adeguamento di strutture pubbliche e private, l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale fino al recente Piano Strutturale Intercomunale, attraverso la formazione e l’informazione a partire dagli scolari e studenti ai loro insegnati.

Il Presidente Andrea Tagliasacchi invita tutte le Associazioni, Pro Loco e singoli cittadini a fornire documentazione e/o contributi alla buona riuscita dell’iniziativa anche attraverso la partecipazione a eventuali gruppi di lavoro contattando l’Ente all’email eventi2020@ucgarfagnana.lu.it oppure contattando i numeri 0583 644908 o 0583 644911 (Dott.ssa Patrizia Pieroni – Dott.ssa Martina Moriconi) entro l’8 febbraio 2020.