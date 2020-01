Terza edizione della rassegna corale di inizio anno a Borsigliana

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 4 gennaio 2020, 10:22

Nella serata di venerdì il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuto nei pressi del gruppo del M. Cavallo, per due giovani escursioniste di 24 anni finite fuori sentiero a causa della nebbia e dell’oscurità, mentre si trovavano sotto il versante del Monte Cavallo che si affaccia su Forno, sotto...

sabato, 4 gennaio 2020, 09:45

Tradizionale appuntamento de Il Baluardo gruppo vocale lucchese con la città di Lucca. Alle 17 di domenica 5 gennaio, dal portone de' Borghi, come di consueto, inizierà il corteo in onore della Befana

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:56

Anche quest'anno i carabinieri forestali il 6 gennaio si impegneranno nell'operazione nazionale della "Befana della Biodiversità": i militari dei 28 reparti si recheranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia. La conoscenza e l'amore per la natura incontra tanti bambini e ragazzi ricoverati, per un progetto che unisce...

venerdì, 3 gennaio 2020, 10:17

L’anno nuovo si apre celebrando una delle figure tipiche della tradizione italiana, la Befana, e il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico organizza per l’occasione una serata dedicata all’Epifania

giovedì, 2 gennaio 2020, 17:10

Il vice sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, risponde a Simone Simonini, attuale esponente del movimento politico "Cambiamo!", dopo l'invito a partecipare ad un incontro pubblico per discutere della situazione del Ponte Tambura

giovedì, 2 gennaio 2020, 11:27

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alla chiusura del museo etnografico di San Pellegrino in Alpe