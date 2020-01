Garfagnana : alpi apuane



Tragedia sul monte Sella: due escursionisti perdono la vita

domenica, 12 gennaio 2020, 16:07

Due persone, un uomo di circa 50 anni di nazionalità americana, ma residente a Lucca e una donna, hanno perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti, sopra Massa, sul monte Sella.



I due erano sulla cresta dell'alto Sella il monte il cui spartiacque segna il confine tra Massa e Lucca. Sono precipitati nel versante rivolto al mare. La morte è stata seguita in diretta da altri alpinisti che li hanno visti precipitare e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è andato Pegaso con il tecnico dell'elisoccorso e il medico, ma hanno dovuto constatare la morte dei due escursionisti. Al momento il recupero delle salme è ancora in corso e terminerà tra un'ora.



Notizia in aggiornamento