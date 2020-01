Garfagnana



Trasporto pubblico, l'allarme di Paolinelli

sabato, 25 gennaio 2020, 11:50

Il segretario provinciale Ugl/Fna provincia di Lucca e coordinatore Ugl/Fna Toscana Nord Cipriano Paolinelli esprime preoccupazione per il Tpl:



La situazione del trasporto pubblico nella provincia di Lucca è disastrosa, la mancanza di mezzi in quest'ultimo periodo non consente di rispettare decine di corse al giorno tra cui quelle maggiormente usate dagli studenti, ma non solo, anche servizio Urbano (le Navette), pendolari che valutano la possibilità di salire su un autobus come "un terno al Lotto".

A sentirne il disagio è anche il servizio nelle zone montane della Mediavalle e Garfagnana già ridotto ai minimi termini da anni, basti pensare che in quest'ultima settimana la corsa per Valtottavo, ad esempio, ma ne potrei citare altre, non è stata fatta o se fatta in maniera limitata, questo per la mancanza di mezzi fermi per la manutenzione straordinaria vista l'età dei veicoli che in alcuni casi supera i 20 anni e più di un milione di km, giunti oramai in età di pensione.

Sono preoccupato, mi chiedo fin quando questo sia possibile e come arriveremo all'assegnazione di questa Gara Regionale del Tpl in Toscana che di fatto sembra irraggiungibile. Doveva essere una scelta da primi della classe, una scelta che avrebbe dovuto portare il Tpl in Toscana ad essere il fiore all'occhiello della nazione, visto che solo in Toscana è stato intrapreso il percorso di Gara Unica Regionale e invece... qualcosa non ha funzionato, siamo rimasti intrappolati, anzi stritolati, in una burocrazia complessa e con tempi biblici.

Di sicuro, assegnazione gara o non assegnazione gara e a chi, alla nostra organizzazione non interessa, non è di nostra competenza, affermiamo e sosteniamo però con forza, che il servizio e le corse devono essere garantite e i mezzi ci devono essere.

Ad interessarsi alla questione e a dire la sua ci sono la Consigliera Regionale e Capogruppo in Regione Toscana Elisa Montemagni (Lega) e il Commissario Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti (Lega)

"Riguardo alle svariate e ripetute problematiche inerenti il trasporto pubblico locale nella provincia di Lucca -affermano Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e Luigi Pellegrinotti, Commissario di sezione - pensiamo che tutto ciò sia stato decisamente favorito dalla sciagurata gara del TPL, fortemente voluta dalla Giunta Rossi."

"Una serie di scelte sbagliate - proseguono i rappresentanti del Carroccio - i cui effetti ricadono, poi, inevitabilmente sui cittadini, alle prese con criticità pressoché quotidiane."

"La Lucchesia e l'intera Toscana - precisano gli esponenti leghisti - meritano di poter, invece, contare su collegamenti efficienti e funzionali, permettendo effettivamente alle persone di servirsi tranquillamente dei mezzi pubblici che devono, dunque, essere un'ottima alternativa all'auto privata."

"Fortunatamente - concludono Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti - le elezioni regionali sono vicine ed una volta vinto, ciò ci permetterà di agire al meglio, anche in questo importante settore, mirando a rendere normale e non un'odissea un viaggio in autobus."