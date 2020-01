Garfagnana



Vivere le nostre montagne: al via un corso base di sci alpinismo

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:39

Si tratta di un corso base, denominato SA1, è organizzato dalla scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera del Club Alpino Italiano di Lucca, insieme alle sezioni di Pistoia, Pontedera, Siena e Arezzo.



Il corso SA1 del C.A.I. è di livello base, ovvero rivolto a tutti coloro che per la prima volta affrontano la montagna invernale per praticare l’attività sci alpinistica: lu darata è prevista, tra lezioni teoriche ed uscite pratiche, nel periodo ceh va da gennaio ad aprile.

Il bacino di utenza a cui si rivolge il corso spazia anche a coloro che non hanno specifica esperienza di montagna, solitamente però i partecipoanti sono appassionati di sci e padroneggiano minimamente le prime nozioni sciistiche.



Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, ed uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività sci alpinistica su itinerari non impegnativi. Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche relative alla montagna invernale e alla prevenzione del pericolo valanghe: cartografia e orientamento, neve e valanghe , lettura dei bollettini meteo, dei bollettini valanghe e autosoccorso con ARTVA.



Previste inoltre agevolazioni per i giovani sotto i 26 anni.



Informazioni e iscrizioni possibili scrivendo ai seguenti indirizzi: antoniobenedetto@hotmail.com; goligiac@gmail.com; fradami@inwind.it. Il lsito di riferimento è www.cailucca.it.