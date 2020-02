A Castiglione inaugura la prima “panchina tricolore”

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 5 febbraio 2020, 15:26

Dopo l'individuazione (e la denuncia) del responsabile dell'uccisione del cinghiale "Jolanda", il gruppo consiliare di minoranza, "Uniti per Gallicano", chiede chiarimenti al sindaco e la costituzione di parte civile dell'amministrazione e del gestore degli impianti sportivi

mercoledì, 5 febbraio 2020, 12:57

Sabato 15 febbraio alle ore 16:45 la sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana avrà l'onore di accogliere la presentazione del secondo libro dello scrittore Paul Moscardini, nato a Barga nel 1958 da padre italiano e madre irlandese, dal nome “Undici Ragazzi"

martedì, 4 febbraio 2020, 18:49

Prosegue l’azione di monitoraggio e coordinamento delle operazioni a seguito dell’evento franoso che ha coinvolto nella notte di sabato 1 febbraio la via provinciale Garfagnana - Versilia

martedì, 4 febbraio 2020, 16:05

E' stato un pensionato di 70 anni, residente a Gallicano, ad aver sparato con una pistola alla piccola cinghialina Jolanda nella zona degli impianti sportivi di Gallicano nella giornata di domenica

martedì, 4 febbraio 2020, 15:54

martedì, 4 febbraio 2020, 15:44

Fratelli d'Italia vuole sapere come si intende intervenire per mettere in sicurezza e ripristinare la maxi frana avvenuta nella notte tra venerdì e sabato sulla via provinciale di Arni, che ha letteralmente inghiottito 70-80 mt di strada, interrompendo così il collegamento Versilia-Garfagnana