Garfagnana : san romano in garfagnana



Al via i corsi di matematica e inglese

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:25

Hanno preso avvio gli appuntamenti dedicati alla matematica e alle conversazioni in inglese nel comune di San Romano in Garfagnana.

"Grande partecipazione e accoglienza da parte dei nostri concittadini - afferma il sindaco Raffaella Mariani -. Giovani, promozione dell' istruzione e della cultura rappresentano i principali obiettivi della nostra amministrazione. Siamo impegnati a costruire progetti che tengano assieme le esigenze delle nuove generazioni e, più in generale, quelle delle loro famiglie che desiderano offrire ai figli opportunità e strumenti per crescere, studiare e orientarsi per le loro scelte future. Un aiuto e spunti utili a stimolare intelligenze, attitudini e voglia di lavorare in comunità. Istruzione e formazione continua garantiscono lo sviluppo di un Paese e migliori opportunità per il futuro. Dobbiamo esserne consapevoli e lavorare in questa direzione".

"Da non trascurare il valore della coesione sociale, così importante in epoca di grandi solitudini, che, a mio avviso, è di per sé una grande risorsa delle nostre comunità - conclud eil primo cittadino -. Questi progetti rappresentano un modo concreto per aiutare le famiglie e per sperimentare la collaborazione tra insegnanti e volontari che hanno concordato percorsi comuni di conversazioni in lingua inglese e di approfondimento sulla matematica applicata alle scienze, oltre che di aiuto per coloro che vorranno ripassare e superare difficoltà specifiche nei compiti".