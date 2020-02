Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Beccati i "furbetti" dello scarico grazie alle fototrappole

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:52

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, in accordo con l'amministrazione del comune di Fabbriche di Vergemoli, ha posizionato diverse fototrappole in punti in cui vi è la malsana abitudine di abbandonare rifiuti ingombranti.

Tramite queste fototrappole sono stati rinvenuti diversi soggetti che al di fuori del periodo consentito e in modalità non corrette hanno effettuato degli scarichi. Le stesse sono state chiamate dalla polizia municipale e sono state verificate le situazioni di ogni singolo utente "colto in flagranza".

"Sono soddisfatto del servizio svolto dalla polizia municipale – dichiara il sindaco Michela Giannini - Mi rendo perfettamente conto che spesso avere delle fototrappole può sembrare una limitazione della propria libertà, ma è anche vero che chi nulla commette nulla ha da temere – specifica Giannini - Mentre è giusto che coloro che scorrettamente, con maleducazione e con nessun senso civico continuano abbandonare ingombranti nel nostro territorio, magari neanche residenti, siano puniti. La parte dei rifiuti è affidata a Sistema Ambiente con cui è stato concordato questa tipologia di intervento per evitare gli abusi come quelli che c'erano. Questo è solo l'inizio – conclude Giannini - ci sono diversi altri servizi in programmazione e quindi come si suol dire siete avvisati: gli utenti scorretti sono avvisati".

"E' un servizio che abbiamo istituito a livello Unione dei Comuni per molti comuni aderenti dove ci sono problematiche di questo tipo – afferma - Gianluigi Bernardi, comandante responsabile dell'U.O. polizia locale dell'Unione Comuni Garfagnana".

Le fototrappole vengono installate per servizi ambientali specifici e dove sono state utilizzate hanno portato buoni risultati. "Abbiamo identificato alcune persone – continua il comandante Bernardi - e le fototrappole hanno fatto in modo che nei luoghi dove si abbandonavano i rifiuti la situazione si è risolta oppure è migliorata".

Spesso le fototrappole sono usate in località difficilmente raggiungibili agevolando il lavoro. Le fototrappole non hanno soltanto la funzione di repressione ma anche di prevenzione e indirizzamento.