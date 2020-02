Garfagnana



"Cambiamo!" nomina Valdemaro Panzani coordinatore per la Garfagnana

sabato, 22 febbraio 2020, 12:18

Il direttivo provinciale, durante la riunione regionale, alla presenza dell'onorevole Giorgio Silli, ha nominato Valdemaro Panzani coordinatore per la Garfagnana. Panzani di fatto sostituirà Fabio Fontana, precedente coordinatore locale.



"Sono entusiasta di questa nomina - ha dichiarato Panzani -, pronto a portare il mio contributo al movimento". Grossa soddisfazione anche da parte del coordinatore provinciale Simone Simonini: "Valdemaro sarà un valore aggiunto al nostro movimento.S tiamo lavorando alla ricerca del miglior assetto in vista delle amministrative in provincia Lucca (Sillano Giuncugnano, Coreglia Antelminelli e Viareggio), senza tralasciare le elezioni regionali".