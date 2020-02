Garfagnana



Carnevale con vista sulle Apuane: via alla festa a Gorfigliano e Gramolazzo

sabato, 22 febbraio 2020, 11:11

Prende il via domenica 23 febbraio la seconda edizione del Carnevale organizzato dalla scuola dell'infanzia di Gramolazzo, con tanto di sfilata di carri allegorici: primo appuntamento alla chiesa di Gorfigliano.

Sono due gli appuntamenti in programma per festeggiare il carnevale nel comune di Minucciano: si parte domani (domenica 23 febbraio) dalle ore 14:30 con ritrovo presso la chiesa di Gorfigliano. Tante le maschere che sfileranno per la gioia di grandi e piccoli, con i gruppi partecipanti che animeranno la giornata: la Scuola primaria di Gorfigliano, il Gruppo giovani Gorfigliano, il bar Marina di Gramolazzo, il Vespa club e i commercianti di Gorfigliano.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 1 marzo, sempre con inizio alle 14:30, alla scuola dell'infanzia di Gramolazzo. Durante tutte e due le domeniche di carnevale non mancherà modo di rifocillarsii grazie alle tradizionali chiacchiere, bomboloni e pasta fritta, e se la temperatura dovesse scendere ecco la possibilità di ricorrere a vin brulè e cioccolata calda.

L'evento, organizzato con la collaborazione del comune di Minucciano, la Misericordia di Gorfigliano, l'associazione Trial delle Apuane e la Filarmonica Giacomo Puccini, si concluderà, in entrambe le domeniche, con una partecipata tombolata.